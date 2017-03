ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ದಲಿತ ಮತಗಳ ಹಿಡಿತ ಯಾರಿಗೆ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಣೆದಿರುವ ತಂತ್ರಗಳೇನು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 17:44 [IST]

English summary

The Nanjangud constituency comprises both Lingayats and Dalits in large numbers. In fact, they make up for more than half the electorate.