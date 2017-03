ನಂಜನಗೂಡು: 3.17 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ 3.17 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಻ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಕಳಲೆ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former revenue minister and BJP contestant V Srinivasa Prasad filled his nomination for Nanjangud by-election. He has shown 3.17 crores asset in his affidavit. At the same time Congress contestant Kalale Keshavmurthy has shown just 90 lakhs asset in his affidavit.