ನಂಜನಗೂಡು: ಮಹದೇವನಗರದ 700 ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಮಹದೇವ ನಗರದ ಮತದಾರರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 700 ಜನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ12 ಜನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Nanjangud constituencies Mahadevanagara people boycott the election. They alleged that non of representatives given basic infrastructure to their village.