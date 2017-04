ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಲು, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಳಲೆ

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಗ್ರಾಮ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂಜನಗೂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಳಲೆ ಎನ್ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Nanjangud by-poll candidate from Congress Kalale Krishnamurthy wore Congress symbol inside polling station and violated election code of conduct.