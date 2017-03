ನಂಜನಗೂಡು ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಪಾಳಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲು ಜಾತಿವಾರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Congress and BJP targeted fully on caste based votes in Nanjangud by-election. Both the parties appointed floor leaders to attract caste wise votes.