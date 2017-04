ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿಗೆ ಲೇಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ನಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ?!

ವಿನಾಕಾರಣ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ಕುಲಪತಿ ದಯಾನಂದ ಮಾನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 15:57 [IST]

The vice chancellor of Mysuru University Jagadeesh Mane is facing a controversy now. Without any reason he was oftenly going to Ladies hostel. A student has given complaint to registrar Prof. Rajanna.