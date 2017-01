ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳ ಸಾವು?

ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಸತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

English summary

Two ducks found dead in official residence of the Deputy Commissioner of Mysuru situated on Hunsur road. It is suspected that bird flu is the reason behind ducks death.