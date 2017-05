ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೈಲಾಕ್ ಶಾಹಿ

ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈಲ್ಲಾಕ್ ಶಾಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರು ಪೈಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ವಾರ್ನಿಶ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೂ ತನ್ನ ಶಾಹಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿದೆ

Story first published: Monday, May 8, 2017, 18:32 [IST]

English summary

Mysuru's pride Mylac ink is exporting to Cambodia soon! The ink will be used for the election which will be scheduled on comming June.