ಮೈಸೂರು ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್

ಮೈಸೂರು ಜನತೆಯ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:25 [IST]

English summary

Post Office Passport Seva Kendra in the center of Mysore was inaugurated by Parliamentary Affairs Minister Ananth Kumar.