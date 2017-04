ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಬಾಂಬ್ ನಾಗ' ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಳೇ ನೋಟು ನಾಗರಾಜ್ ಹುಡುಕಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಂಬ್ ನಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

Mysuru police searching for Bomb Naga who escaped from Bengaluru Sriramapur after raid by CCB police.