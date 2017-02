ಸಿಂಹ, ಸಿಂಗಳೀಕ, ಅನಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳು

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ಅತಿಥಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಸಿಂಹ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಸಿಂಗಳೀಕ, ಅನಕೊಂಡ ಹಾವುಗಳು ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

New guests may likely to come in few days to Shri Chamarajendra Zoological Gardens, Mysuru after it reopens on February 3rd. Lion, Anaconda snakes, lion tailed macaque are the new animals which will attract the visitors in future.