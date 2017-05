ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಗರಂ

ಯಾರು ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಂಥಹವರನ್ನು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Mysuru City Corporation Mayor MG Ravi Kumar expressed total dissatisfaction over the disconnection of mobile phones that were provided to 65 corporators and officials by BSNL.