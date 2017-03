ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅನುಮತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಮಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ, ಮಲ್ಟಿಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ.

English summary

Mysuru Mahanagara Palike has decided to cancel the license of 'Mall of Mysuru'. In a town planning committee meeting on 7th of March, 2017, the officials decided to cancel the license on the allegations as mall has breached the rules of construction.