ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಿಧನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 21:45 [IST]

English summary

Three persons including Mysuru Lokayukta SP Ravi Kumar were killed in a road accident occurred near Rajajinagar Arch in Bengaluru on Wednesday, February 22.