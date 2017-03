ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಭಗವಾನ್ ಈಗೆಲ್ಲಿ?: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ

ಸುಹಾನ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಎಂಬ ಗಾಯಕಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 15:41 [IST]

English summary

Suhana Syed- She is a singer. Sung a song about hindu god in private tv channel. After that, she is getting threat from Islam fundamentalists. Mysuru-Kodagu MP Pratap Simha supports singer Suhana and condemns intellectuals silence on this issue.