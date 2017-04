ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಭೂಮಿ: ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ಸವಾಲು!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಬಾಳಕನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸವಾಲೆಸೆದಿದೆ.

Monday, April 17, 2017, 13:50 [IST]

English summary

In a mysterious incident a boy dies by falling into a boiling land in Belavettala village in Mysuru outskirts. The incident took place on 15th Saturday, but the incident challenges the geologists.