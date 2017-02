ಮೈಸೂರು: ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಂ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಕೊಂಡರೇ ಹೇಗೆ? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Mysuru district Crime round up on February 22: murder,cheating,Theft and some other crime stories from across the Mysuru district.