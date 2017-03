ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ – ಬಿಎಸ್ವೈ

ಸ್ಟೀಲ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka BJP state president BS Yeddyurappa said that, “chief minister Siddaramaiah family has received 65 crores kickback in Steel Fly Over project, so he must resign,” in Mysuru.