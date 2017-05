ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಗಡಿಯಾರದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಶಬ್ದವೀಗ ಸ್ತಬ್ಧ!

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಇದೀಗ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 18:44 [IST]

English summary

Mysuru's famous clock tower's clock, which is in Mysore university has stopped working from three days.