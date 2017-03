ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ 2017-18: ಮುಖ್ಯಾಂಶ

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Mysuru city corporation presents it's 2017-18 budget on 24th, Friday. Here is the highlights of the budget.