ಮೈಸೂರು -ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮೇ 13ರಿಂದ ಹೊಸ ರೈಲು ಓಡಾಟ

ಬಹುಜನರ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮೇ 13ರಿಂದ ಹೊಸ ರೈಲು ಓಡಾಡಲಿದೆ.

English summary

South western railway will introduce one more train from Mysuru to Hubballi via Bengaluru from May 13.