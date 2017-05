ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಲಿದೆ 'ಮೈಸೂರು ಆಪ್!'

ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೈಸೂರು ಆಪ್ ವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 14:06 [IST]

English summary

We are thinking of creating a new app which gives overall picture of Mysuru to develop tourism, Priyank Kharge, tourism and IT BT minister of Karnataka told on saturday at Mysuru.