ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಂಡದ ಜತೆ ಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕು!!

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದರಾಯ್ತು ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್; ವಿಮೆ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಇದೇ ಬಿಸಿ.

English summary

Mysore police has implemented new style to tackle the teach the lesson who doesn't follow rules. If anybody doesn't wear helmet police seize those two wheeler and they free the bike only if the owner brought new helmet. Similarly, who do not posses insurance for their vehicle, they also face the same tactics.