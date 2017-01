ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: ನೇತ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹರಿಯಿತು ಹಣದ ಹೊಳೆ

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‍ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಾಯಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನವು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇರಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾ ಅವರ ತಲೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:44 [IST]

English summary

Nethra Krishnamurthy Mysore-based woman has escaped the threat now. Nethra in a road accident, the worst in the last few days unhealthy. This background they are giving treated her in Melbourne Al Oxford hospital.