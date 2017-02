ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೋಮಶೈಲ ಮುಡುಕುತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ!

ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಜನವರಿ 30ರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಸುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬಲೇ ಜೋರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆ, ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತಾ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 14:29 [IST]

Mudukutore Mallikarjuna swami temple jatre in Mysuru district started on January 30th. Various religious activities organised till February 15th.