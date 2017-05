ಮೂಡಾದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

ಮುಡಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆಯವ್ಯಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯೋಜನಾಗಾತ್ರದ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಾಯ್ತು.

English summary

The anual budget of Mysuru Urban Development Authority(MUDA) -2017-18 has presented today at MUDA office in Mysuru.