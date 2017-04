ಸೋನಿಯಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ವಾದ್ರಾಗೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬೋಧಿಸಲಿ: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ

ವಿಐಪಿ ಗಳ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 17:17 [IST]

Mysuru MP Pratap Simha lashes against minister Basavaraja Rayareddy on April 22, 2017 regarding his statement against Prime Minister Narendra Modi. Rayareddy on April 21 expressed his displessure over central government's order to ban red beacons on VIP cars.