ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವಹೇಳನ : ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಗೆಗಿನ ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

English summary

MP Pratap Simha condemns contovercial post uploaded by Prabha Belavanagala in Facebook which is on Newly apoointed UP CM Yogi Adityanath.