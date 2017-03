ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಐದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 3, 2017, 12:50 [IST]

English summary

Mysuru Mahanagara Palike officers raid on mall of Mysore on Friday and found that, More than 5 crore tax evasion from Mall of Mysore owner and issue the notice to pay due tax within a day.