ಬದನಾಳಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು ಮಾರ್ಚ್ 26, ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಸದ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.

English summary

More than hundreds of Veerashaiva people joined congress on Sunday in Nanjangud. Congress MP R. Dhruvanarayan leads the programme.