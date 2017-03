ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು !

ಕಾನೂನು ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕೂತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

English summary

Monkey menace has become very problematic for citizens of Mysore. Because of legal complications, the Mysuru Palike officials are afraiding to catch the monkeys and give relief to the people. Hence, the problem persists with no solution at this time.