ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಪವಾಡವೇ?

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹುಣಸೂರಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

The video of Sun rays transformed into amorphous human in front of Idol of Saibaba, in Sai baba temple of Hunasur, went viral on Social media on Tuesday.