ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ವರಿಸಿದ 24ರ ಯುವತಿ : ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರಕರಣ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.

English summary

A minor boy married a 24 years old girl in Mysuru. The incident violates Indian Special Marriages Act- 1954, which strictly said that bridegroom should be at least 21 years old to get married.