ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತು ಗೆದ್ದ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಯಾರು?

ಕಳಲೆ ಎನ್ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಳಲೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ. ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶ, ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Winning candidate of Nanjangud by-election Kalale Keshavmurthy’s profile. Kalale won the election against BJP candidate V Srinivasa Prasad with a huge margin.