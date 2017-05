ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವಿ: ಎಂಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿ, ನಗರದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Give us drinking water, otherwise we will set fire to MCC office, Kempanna a member of Mysuru city coproration expresses his outrage towards water problem in Mysuru city.