ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮಾವು ಮೇಳ

ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಮಂದಿಗೂ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂಬೂ ಬಜಾರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 10:43 [IST]

Mango fair has started in Mysuru from yesterday. The fair is taking place in Bamboo bazar, Mysuru