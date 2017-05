ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನ ಕಾರುಬಾರು ಬಲು ಜೋರು

ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ. ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ಜನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಮೇಳ!

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, May 19, 2017, 17:59 [IST]

English summary

Mango fair will be taking place in Karjan Park Mysuru for one week, from 23rd of May. Varieties of mangos will be available in the fair.