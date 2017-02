ಮುಡುಕುತೊರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಮುಡುಕುತೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾವ ಪರವಶರಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಉತ್ಸವ ಹೊರಟ ರಥಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು, ದವನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 6, 2017, 20:31 [IST]

English summary

Mallikarjuna Swamy brahma rathotsava also known as Mudukutore jatre began in Mudukutore on 6th February. Thousands of devotees thronged to this pilgrimage place with get the blessings of Lord Shiva.