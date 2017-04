ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಭೂಮಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಂಕಿಯುಗುಳುವ ಭೂಮಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೊಂದು ಮಾನವ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Incident of a 14 years old boy Harshil's death in Mysuru, by falling in land fire had created suspicion about the industries near the land. But now deputy director of industry and boiler department has submitted a report on it to district commissioner