ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಸುದೀಪ್

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಸಾಧನೆ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಹರಿಸಿದೆ.

Written by: ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Karnataka SSLC results: Mysusru Marimallappa high school student Sudeep got 15th rank for state, secured 623/625 marks.

