ಸಿಎಂ ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸಿಎಂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್!

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Chief minister Siddaramaiah will use an advanced helicopter from now onwards.