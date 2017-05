ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ತೆರೆ; ಕೊನೆಗೂ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಮು೦ದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ರೂಪರೇಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Bharatiya Janata Party (BJP) leaders in Karnataka at a two-day state executive committee meet in Mysuru that ended on Sunday. Two of the party’s tallest leaders, state president B.S. Yeddyurappa and leader of the opposition in the legislative council K.S. Eshwarappa shared the stage but not spoke with each.