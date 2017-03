ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಲರವ

ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The production team of New Kannada movie Shrinivasa Kalyana paid the visit to Mysore on March 6, 2017. After watching the movie in a mall the team went to Rangayana and there they interacted with students.