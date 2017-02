ಕೆಆರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೆಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಕಾಲ

ಕೆಆರ್ ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಾಸ್ತವ ವರದಿ ಇದು. ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಸಮೇತ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 10:55 [IST]

English summary

Kabini and KRS dam dead storage may be used this summer, said by an officer to Oneindia. Water crisis in several parts of Karnataka. Situation indicating that Bengaluru, Mysuru and Mandya district will witness huge water crisis.