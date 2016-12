ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ.1ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡು ವಿತರಣೆ

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯ ನಗರ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಯೋಗನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ಗಂಟೆಯಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

On January 1, Laddu prasadam distributed at the temple yoganarasimha swamy in Vijayanagar, Mysore.