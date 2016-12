ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿ

ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ,ಕಪ್ಪುಹಣವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೊಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

IT will ever take the place of the attack on our house said former PM H.D. Devegowda in in JDS member of the campaign in mysuru.