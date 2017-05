ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಂಕಿಯುಗಳುವ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣ: ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

ತಾಲೂಕಿನ ಶಾದನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಾಲಕ ಹರ್ಷಿಲ್ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಈವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

The report submitted by ten member experts team to DC Randeep about Mysuru Shadanahalli fire mystery seems not at all true.