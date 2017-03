ಇವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತಾರೋ, ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೋ? ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಡವುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Is KPCC building congress or demolishing it? former MP H.Vishwanath told in a pressmeet in Mysuru