ದೇಹದ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದ ರಘುರಾಮ್ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ!

ಮೈಸೂರಿನ ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದು? ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾಧಕ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಭುಜದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದ ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೋ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 15:11 [IST]

English summary

Raghuram Bhat, handicap from Mysuru. But, now he is waiting for approval of Limca books of records. Do you want to kmow his record? That's Skydiving. To know more, read this article.