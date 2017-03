ಯುಗಾದಿಯಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಇಡ್ಲಿ ಬಾಕರಿಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ತಮೀಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 18:54 [IST]

English summary

IDLI fair has been arranged in Mysore on March 29th, 2017. There will be 20 varieties of idlies in the fair, says Tamim, the organiser. And the fair comprises idli eating competition too. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾ. 29 ಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಳ.